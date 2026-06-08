ВС США атаковали танкер под флагом Палау, который пытался пройти в Иран Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали нефтяной танкер под флагом Палау, который пытался пройти в Иран через Оманский залив. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

«CENTCOM обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские военнослужащие выпустили ракету с авианосца Abraham Lincoln по нефтяному танкеру. Боеприпас попал по машинному и рулевому отсекам судна. В CENTCOM добавили, что экипаж танкера не выполнил условия США, которые препятствовали проходу корабля в Оманском заливе.

Ранее KP.RU сообщал, что иранские военнослужащие произвели предупредительные выстрелы по эсминцам США, вынудив их покинуть Оманский залив. Под удар крылатой ракеты и дронов попали корабли DDG-103 и DDG-87.