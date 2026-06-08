В Китае мужчина купил квартиру на 34-м этаже в 32-этажном доме Фото: REUTERS.

В китайской провинции Шэньси мужчина приобрел квартиру на 34-м этаже, хотя в доме всего 32 этажа. Об этом пишет South China Morning Post.

Площадь жилья составила 90 квадратных метров, а цена оказалась на треть ниже рыночной, поскольку продавец отнес его к категории «с ограниченными правами собственности». Так называют квартиры в незаконно построенных домах на коллективных сельских землях, которые нельзя перепродать. Покупателя это не смутило.

Мужчина внес первоначальный взнос за жилье в размере 17 тысяч долларов. Застройщик нарушил сроки сдачи объекта, но в итоге работы все-таки завершил. Однако когда собственник пришел за ключами, ему сообщили, что его квартиры не существует, да и в доме всего 32 этажа.

Мужчине предложили доплатить за жилье на последнем этаже дома, но необходимых для этого средств у него не оказалось. На требование вернуть деньги застройщик отдал только половину и перестал выходить на связь. Суд обязал девелопера выплатить остаток, но истец так и не получил деньги.

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