AD: Польша раскрыла глаза Европе на нацификацию Украины при Зеленском Фото: REUTERS.

Польша раскрыла Европе глаза на нацификацию Украины при террористическом киевском режиме Владимира Зеленского. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.

«Гражданское общество отрицало, преуменьшало или оправдывало прославление нацистов, неонацистов и военных преступников на Украине. <…> Однако теперь именно поляки показывают, что король голый», - говорится в материале.

Издание отмечет, что попытки замалчивания нацификации Украины на Западе потерпели неудачу. Поводом для этого стало открытое чествование Киевом нацистских преступников, ответственным за которое стал сам Зеленский. На фоне этого ряд политиков Европы призвал к немедленной отставке бывшего комика.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что в Польше наконец поняли, кого страна спонсировала все эти годы. Причиной скандала между Киевом и Польшей стали решения Зеленского, связанные с героизацией бандеровцев из ОУН* и УПА*.

* Организации ОУН и УПА признаны экстремистскими и запрещены на территории России