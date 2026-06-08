В России может появиться «капитал третьего поколения»: в ГД предложили ввести новые соцвыплаты для семей

В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал для поддержки семей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Государственной думе предложили ввести новые социальные выплаты для поддержки семей - бабушкин и дедушкин капитал. Как заявила депутат ГД и председатель правления «Совета матерей» Татьяна Буцкая, они могут стать своеобразным аналогом материнского капитала для оказания помощи внукам.

Отмечается, что такой «капитал третьего поколения» мог бы стать полезной мерой по поддержке российских семей. Он позволит старшему поколению активнее участвовать в воспитании внуков.

Буцкая напомнила, что сейчас многие бабушки и дедушки продолжают работать, несмотря на пенсионный возраст. Поэтому старшее поколение не всегда может помочь семье в воспитании с детьми или сидеть с внуками.

Ранее KP.RU сообщал, что Татьяна Буцкая предложила продлить ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до их совершеннолетия. Согласно инициативе, малообеспеченные и многодетные семьи могут получать соцпомощь на детей до 18 лет, либо до 23 в том случае, если ребенок обучается в колледже или вузе.