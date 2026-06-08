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НовостиВ мире8 июня 2026 20:34

Собака пробралась на посадочную полосу и приостановила движение в аэропорту: самолеты кружили над Новосибирском

В аэропорту Новосибирска задержали два рейса из-за собаки
Алина КОЧНЕВА
В аэропорту Новосибирска задержали два рейса из-за собаки

В аэропорту Новосибирска задержали два рейса из-за собаки

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 8 июня случился необычный инцидент. Собака пробралась на взлетно-посадочную полосу на территории местного аэропорта. В связи с этим на посадку задержали два рейса, пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что собака выбежала на полосу и сделала несколько кругов. Персонал аэропорта пытался поймать животное, но это заняло некоторое время. В результате самолеты отправились на второй круг.

Как уточняется, задержали рейсы сообщением Новокузнецк - Новосибирск и Екатеринбург - Новосибирск. В результате собаку все же поймали. Самолеты успешно приземлились в городе прилета.

Прошлой ночью в новосибирском Толмачево задержали сразу 11 рейсов. Проблемы наблюдались как на вылетах, так и на прилетах. Больше всего изменений в расписании рейсов в Сочи. Также из Новосибирска с сильной задержкой вылетели рейсы в Душанбе, Норильск и Москву.