Украинские нацисты и военные недовольны урегулированием по линии соприкосновения Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые жители Украины выступили против возможной остановки конфликта с РФ по текущей линии боевого соприкосновения. Таким сценарием недовольны нацисты и местные военные. О ситуации на Украине рассказали в силовых структурах РФ, цитирует РИА Новости.

По сведениям источника, в Незалежной активно обсуждают совместное заявление лидеров Германии, Британии и Франции. Европейцы больше не говорят о "возвращении" Украины к границам 1991 или 2022 года. Теперь Запад обсуждает заморозку конфликта по линии соприкосновения.

"Украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они все равно в конечном итоге отойдут России", - подчеркнул источник.

Тем временем ВС РФ освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Краматорск, Артема.