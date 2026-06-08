"Врачи дают хороший прогноз": стало известно о состоянии пострадавшего в Крыму машиниста поезда

Лантратова рассказала о самочувствии машиниста атакованного в Крыму поезда Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прошлой ночью ВСУ ударили по Крыму. Под прицелом оказался, в том числе, пассажирский поезд. В результате удара погиб один человек. Пострадавшим стал машинист атакованного поезда. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о его самочувствии в канале в "Макс".

По ее словам, крымский омбудсмен Александр Штехбарт навестил раненого в больнице. Семья пострадавшего сможет обратиться за помощью к властям в любой момент, добавила уполномоченный по правам человека.

"Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела. Врачи дают хороший прогноз", - оповестила Лантратова.

ВСУ атаковали поезд сообщением Москва - Симферополь. При ударе погиб помощник машиниста. В результате атаки поврежден тепловоз.