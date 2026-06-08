Мендель призвала власти Украины завершить конфликт с РФ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине уже произошли "необратимые изменения" из-за конфликта с Россией. Этому нужно "положить конец". Так заявила бывший пресс-секретарь киевского главаря Владимира Зеленского Юлия Мендель. В соцсети Х она призвала власти Украины завершить конфликт с РФ.

Юлия Мендель обратила внимание на потери со стороны Киева. Она назвала их огромными. В 2025 году смертность на Украине в три раза превысила рождаемость.

"Я твердо убеждена, что этот конфликт уже вызывает необратимые изменения в стране. Самое трагичное - мы теряем наше население - людей, которых, возможно, никогда не сможем заменить", - написала Юлия Мендель.

Киевляне перестали воспринимать всерьез Зеленского. Жители украинской столицы недоумевают по поводу текста письма бывшего комика к президенту России Владимиру Путину. Зеленский сам издал указ о запрете переговоров с Москвой. При этом в письме он призывает к диалогу.