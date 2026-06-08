В Новороссийске ликвидировали пожар на перевалочном комплексе после атаки БПЛА

К полуночи 9 июня пожар в Новороссийске из-за атаки БПЛА ликвидировали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 8 июня украинские БПЛА атаковали Новороссийск. В результате на территории местного перевалочного комплекса возник пожар. К полуночи 9 июня возгорание ликвидировали. Такими данными поделились в оперштабе Краснодарского края в "Макс".

Пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск не зафиксировано. Пожар не привел к жертвам.

"В Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса", - оповестили в оперштабе.

В течение прошлой ночи силами ПВО над регионами России перехвачено 310 украинских дронов. БПЛА сбиты над 14 субъектами РФ. Кроме того, беспилотники ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей. Все 310 дронов перехвачены в период с 20:00 7 июня до 8:00 8 июня.