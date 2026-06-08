В России изменили подход к восстановлению доступа к "Госуслугам": как зайти в кабинет при потере пароля

В РФ останется возможным упрощенное восстановление пароля от Госуслуг Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне смогут пользоваться упрощенным восстановлением пароля для входа на "Госуслуги". Положение о входе в личный кабинет при утрате доступа только проверенными способами исключено из законопроекта. О внесенных в документ поправках сообщает ТАСС.

Как уточняется, проект предусматривал, что пользователи смогут восстановить доступ к аккаунту при личном посещении МФЦ, через "Макс", сайты банков и при помощи биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. Данная мера исключена из документа.

Пользователи, как и прежде, смогут восстановить доступ к "Госуслугам" несколькими способами. Войти в личный кабинет при утрате пароля можно по номеру телефона, через электронную почту или приложение банка.

Поправки исключены из проекта закона о противодействии мошенникам. Злоумышленники нередко используют "Госуслуги" для воплощения корыстных замыслов. Так, несколькими днями ранее жительница Сарова лишилась 1,8 миллиона рублей после звонка якобы сотрудников портала.