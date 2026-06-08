Минфин: Страны БРИКС тестируют новые платёжные механизмы

Страны БРИКС тестируют альтернативные платёжные механизмы. Фото: REUTERS.

Страны БРИКС проводят тестирование новых платёжных механизмов. Об этом информировал замглавы министерства финансов РФ Иван Чебесков.

«Несмотря на то, что конкретных платформ еще не было создано, есть первые результаты - это определенное пилотирование на двусторонней основе некоторых из этих инициатив», - сказал замминистра изданию «Известия».

Чебесков указал на то, что необходимость в альтернативной инфраструктуре существует и новые платёжные механизмы взяты за основу большинством стран.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что создание платежной системы стран БРИКС – это жизненная необходимость, альтернатива, когда в существующей системе происходят системные сбои.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ предлагает создать новую инвестплатформу для стран-членов БРИКС и указал на важность формирования механизмов трансграничных расчетов.

Также сообщалось, что БРИКС уже в 2026 году может запустить свою платежную систему.