Названа причина отстранения от должности прокурора МУС Карима Хана: речь о сексуальном скандале

Судья МУС Карим Хан остранён от должности, это связано с сексуальным скандалом. Фото: REUTERS.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отстранён от должности. Такое решение приняло бюро ассамблеи стран-участниц МУС.

«На заседании 8 июня 2026 года Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда квалифицированным большинством голосов приняло решение... отстранить прокурора (Карима Хана) от исполнения обязанностей», - сказано в распространённом организацией релизе.

При этом Ассамблея планирует специальную сессию для вынесения окончательного решения по делу Хана.

Ранее сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан отправлен в административный отпуск на фоне расследования по обвинению в сексуальных домогательствах.

Напомним, женщина, которая работала непосредственно в подчинении у Карима Хана, заявила, прокурор злоупотреблял своим положением, лапал подчиненную и однажды «засунул язык» ей в ухо.

Также сообщалось, что девять представителей Международного уголовного суда (МУС) заочно осудили в РФ на 15 лет колонии. В их числе и Карим Хан, которого признали виновным в незаконном преследовании российских граждан.