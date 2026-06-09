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НовостиВ мире9 июня 2026 0:07

Трамп предложил кандидата на пост главы Минюста: кто может стать руководителем ведомства

Трамп предложил генпрокурора США Тодда Бланша кандидатом на пост главы Минюста
Алина КОЧНЕВА
Трамп предложил генпрокурора США Тодда Бланша кандидатом на пост главы Минюста. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трамп предложил генпрокурора США Тодда Бланша кандидатом на пост главы Минюста. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США изберут министра юстиций. Американский лидер Дональд Трамп выдвинул своего кандидата на этот пост. Он предложил закрепить должность за генпрокурором США Тоддом Бланшем. Так сказано в заявлении на сайте Белого дома.

Тодд Бланш в настоящий момент исполняет обязанности главы Минюста Соединенных Штатов. Ему поручили эти задачи в апреле 2026 года.

В связи с заявлением Белого дома кандидатура Тодда Бланша на пост министра юстиции направлена в Сенат. Его утвердят на должность в случае поддержки со стороны верхней палаты Конгресса.

Ранее главой Минюста США была Пэм Бонди. Дональд Трамп начал рассматривать вариант ее увольнения с должности в первые дни апреля. Утверждалось, что хозяин Белого дома планирует заменить Пэм Бонди на главу Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдина.