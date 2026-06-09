В РФ хотят маркировать контент, созданный без участия ИИ как особо ценный и важный

В РФ предложили маркироват контент, созданный человеком без участия ИИ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России могут ввести маркировку контента, при создании которого не применялся искусственный интеллект. С инициативой выступила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец. Эксперт внесла такое предложение в противовес высказыванием за маркировку ИИ-контента.

«Мне кажется, разумнее было бы, наоборот, маркировать материалы, созданные человеком. Мы же покупаем продукт с надписью "ручная работа", это отмечено», - цитирует эксперта РИА Новости.

Аблец считает, что контент, созданный человеком, нужно выделять как нечто особо ценное и важное.

Ранее депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник предложил ввести обязательную маркировку изображений, видео и аудио, созданных или измененных нейросетями для того, чтобы снизить распространение в сети фейковой информации.

Кроме того, депутат Чернышов предложил маркировать медицинские рекомендации от нейросетей.