В ЕП рассказали о спорах по кандидатуре переговорщика для контактов с РФ: у Европы возникли проблемы

ЕС не может согласовать кандидатуру переговорщика с РФ Фото: REUTERS.

В Европе спорят из-за кандидатуры переговорщика для контактов с РФ. Евросоюз все еще не может согласовать претендента на эту роль. Так сообщил депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

По его сведениям, европейцы также не могут согласовать полномочия будущего переговорщика. Евродепутат назвал разногласия по этому вопросу внутри ЕС главным препятствием для возобновления диалога с РФ.

"У нас есть Совет Европейского союза, который обсуждает возможные переговоры с Россией, но они не могут договориться ни о принципе, ни о фигуре потенциального представителя Европейского союза, ни о переговорном мандате", - рассказал Фернан Картайзер.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков оценил заявления со стороны ЕС по возможным переговорам с Москвой. Он шутливо призвал европейских политиков "перебирать" кандидатов.