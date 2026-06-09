Выдавшего ордер на арест Путина прокурора отстранили: почему МУС вынес такое решение

МУС отстранил от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Международном уголовном суде приняли решение об отстранении от должности одного из прокуроров МУС. Поста до выяснения обстоятельств лишился выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина обвинитель Карим Хан. Решение об отстранении принято Бюро Ассамблеи государств - участников Римского статута МУС. Инстанция пошла на этот шаг из-за обвинений в домогательствах в адрес Карима Хана. Так сказано в пресс-релизе на сайте МУС.

Карима Хана отстранили от должности до вынесения решения по дисциплинарному производству в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Бюро передало это дело на рассмотрение Ассамблеи государств - участников МУС. Оно распорядилось созвать специальную сессию "в кратчайшие сроки" для рассмотрения производства.

Как поясняется в документе, решение МУС вступает в силу немедленно. Отстранение прокурора при этом не предопределяет итогового решения по делу. Суд отстранил Карима Хана на основе доклада о расследовании, проведенном Управлением служб внутреннего надзора ООН. Кроме того, МУС рассмотрел представленные доказательства, заключение группы судебных экспертов и письменные материалы.

Карим Хан в мае прошлого года ушел в административный отпуск. Он не исполняет обязанности прокурора МУС в период проведения расследования по обвинению в домогательствах.

Как ранее сообщал Reuters, Карим Хан дал свои заключительные показания по расследованию в мае 2025 года. Обвинения против прокурора были выдвинуты еще в октябре 2024 года. Из-за инцидента ряд неправительственных правозащитных организаций призвали приостановить полномочия Карима Хана на период следственных мероприятий. Прокурор продолжал вести профессиональную деятельность. Он счел обвинения попыткой дискредитировать его.

По данным The Guardian, Карим Хан предпринимал попытки избежать публичных обвинений в сексуальных домогательствах. Он неоднократно просил пострадавшую женщину официально не сообщать о подаче иска. Юристка работала в подчинении у Карима Хана. По ее словам, прокурор злоупотреблял своим положением. Женщина рассказала, что сексуальные домогательства со стороны Карима Хана продолжались не менее года.