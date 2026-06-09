Главы ЦБ не будет на конференции НАУФОР: названа причина

Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР из-за болезни. Фото: Razmik Zackaryan/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не будет участвовать в работе конференции «Российский фондовый рынок» 9 июня. Она продолжает лечение и находится на больничном. Об этом сообщили в пресс-службе мегарегулятора.

«Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа Российский фондовый рынок 9 июня, так как все еще находится на больничном», - уточнили представители ЦБ.

На днях в Петербурге в июне традиционно прошел международный экономический форум. Участники выступали на сессиях с деловыми программами. Впервые за многие года на площадке не было одного из ключевых спикеров - главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. По имеющимся сведениям, Эльвира Набиуллина могла прекратить свое участие в ПМЭФ из-за внезапной кончины ее советника Алексея Можина. Он ушел из жизни 3 июня. Как отмечает источник газеты, Эльвира Набиуллина будет присутствовать на похоронах Алексея Можина.

Между тем, на форуме эксперты и представители бизнеса сошлись во мнении, что охлаждение экономики, которую в последние несколько лет проводил ЦБ, достигло такой степени, что уже горячо. Темпы роста критически замедлились, инвестиции сократились, налоговая нагрузка растет, предприятия простаивают или закрываются. Выйти из крутого пике можно, если перестать ждать идеальный момент и действовать уже сейчас.

Ранее Центральный банк России сообщил, что в экономике начинают появляться признаки, которые говорят о возможности постепенного возвращения к стабильному росту.

До этого глава ЦБ высказалась про критику в адрес Центробанка по вопросы слишком высокой процентной ставки. По словам Набиуллиной, критика ЦБ всегда обостряется в период высоких ставок. Также она отметила, что регулятор принимает решение, исходя из своих оценок и ситуации в экономике, а также учитывая прогнозы инфляции.

Перед этим президент Российской Федерации Владимир Путин высказался насчет уровня ключевой ставки. Он подчеркнул, что Набиуллина ему ничего не говорит. Глава государства предположил, что глава мегарегулятора и сама этого не знает.