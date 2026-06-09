Полянский назвал ОБСЕ одним из немногих способов донести до Европы позицию РФ. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press

В своем нынешнем состоянии ОБСЕ уже не является полноценной площадкой для диалога между Европой и Россией. Однако организация все еще остается одним из последних каналов, с помощью которых Москва может доносить свою позицию до европейцев. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Сейчас польза от ОБСЕ заключается прежде всего в том, что страны организации вынуждены выслушивать российскую позицию. Мы можем доносить свои оценки, и они становятся известны европейским партнерам», - отметил российский дипломат.

И другие площадки подобных возможностей России не дают. Площадок для двустороннего общения нет точно, а ООН - и вовсе специфическая тема, уточнил Дмитрий Полянский.

Впрочем, отметил он, ОБСЕ сможет вновь стать полезной площадкой в том случае, если европейские страны начнут исходить из собственных национальных интересов, а не действовать в русле общей линии Евросоюза и НАТО.

Дипломат напомнил, что ОБСЕ изначально задумывалась как механизм учета интересов безопасности всех государств. По его словам, доминирование темы расширения НАТО впоследствии привело к тому, что полноценный диалог в рамках организации оказался фактически утрачен.

Накануне Дмитрий Полянский сообщил, что страны Европы, представленные в ОБСЕ, не могут самостоятельно вести диалог с Россией. Их вынуждают действовать в парадигме общей линии ЕС и НАТО. А в случае непослушания их ждет наказание. И такие случаи уже бывали.

Вместе с тем, российский дипломат заявил, что некоторые европейские страны на площадке ОБСЕ понимают необходимость возобновления диалога с Россией, но не могут продвигать свою позицию в обход Евросоюза и НАТО. Полянский отказался называть эти европейские государства, чтобы данная информация в дальнейшем могла быть использована против них.

Также представитель России в ОБСЕ обратил внимание на то, что Венгрия резко сменила позицию в ОБСЕ после смены руководства в стране. Будапешт перестал блокировать заявления ЕС. Дипломат пояснил, что Будапешт ранее блокировал ряд общих заявлений и выступлений ЕС. Это касается, в том числе, украинского вопроса. Венгрия не поддерживала некоторые заявления Евросоюза по Москве и Киеву при прошлом руководстве.