Украинские мобилизованные застрелили своего командира и сбежали. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Группа украинских военных застрелила своего командира и скрылась. Это произошло на сумском направлении, информирует РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идёт о солдатах, которые попали в ряды ВСУ в результате мобилизации.

«В Глухове группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты - уроженца Павлограда старшего лейтенанта Игоря Сычева», - сказано в публикации.

При этом местные жители помогли военнослужащим скрыться от военной полиции.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, почему практикуемая на Украине «загонная» мобилизация отрицательно влияет на состояние украинской армии.

Накануне заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, как командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет мобилизованных военных на передовые позиции в Сумской области с минимальным обеспечением. Алаудинов предположил, что это может быть связано с ожиданием высоких потерь срели мобилизованных.