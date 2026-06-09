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НовостиВ мире9 июня 2026 4:16

В районе Ормузского пролива потерпел крушение американский вертолет Apache: названы предварительные причины ЧП

NYT: Американский боевой вертолет Apachе потерпел крушение у Ормузского пролива
Анастасия СУТОРМИНА
NYT: Американский боевой вертолет Apache потерпел крушение у Ормузского пролива. Фото: IMAGO/Matrix Images / Lee Kitae/GLOBAL LOOK PRESS

NYT: Американский боевой вертолет Apache потерпел крушение у Ормузского пролива. Фото: IMAGO/Matrix Images / Lee Kitae/GLOBAL LOOK PRESS

Американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива 8 июня. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Журналисты отмечают, что обоим членам экипажа удалось спастись. При этом причина крушения пока точно не установлена. Борт мог быть сбит, а, возможно, причиной крушения стала техническая неисправность.

В марте этого года над Кувейтом сбили американский истребитель F-15. На видео попал момент попадания ракеты в самолет ВВС США. После взрыва истребитель загорается и начинает резко падать. По имеющимся данным, пилот успел катапультироваться.

Позже иранцам впервые удалось победить американский истребитель F-35. Судно совершило аварийную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь Центрального командования США и капитан Тим Хокинс уточнил, что самолет был вынужден приземлиться во время выполнения боевой миссии над Ираном.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море в ходе тренировочного полета.