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НовостиПроисшествия9 июня 2026 4:37

Начальница почты под Новосибирском украла 2,9 млн рублей: скрыть преступление не помог даже изощренный способ

Начальница почты под Новосибирском подожгла отделение, чтобы скрыть кражу денег
Анастасия СУТОРМИНА
Начальница почты под Новосибирском подожгла отделение, чтобы скрыть кражу денег

Начальница почты под Новосибирском подожгла отделение, чтобы скрыть кражу денег

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

42-летняя начальница почты в Новосибирской области подожгла отделение, а чтобы скрыть кражу 2,9 млн рублей. Накануне суд вынес преступнице приговор - 4,5 колонии общего режима. Однако под стражу экс-начальницу помещать не стали, сообщает региональная прокуратура.

Отметим, инцидент произошел еще в 2024 году. Чтобы скрыть факт присвоения крупной суммы, женщина сожгла часть купюр и инсценировала короткое замыкание в служебном кабинете. С помощью экспертизы в отношении обгоревших денег купюры на сумму 629 тысяч рублей признали платежеспособными. Эта сумма была возмещена потерпевшей стороне.

По приговору суда экс-начальница получила 4,5 колонии общего режима, которые она будет отбывать до достижения ее ребенком 14 лет. Также осужденной предстоит возместить «Почте России» оставшиеся 2,2 млн рублей.

Кстати, свою вину женщина в суде не признала.

В январе этого года подобный случай произошел в Воронежской области. Там начальница почты и ее брат пытались скрыть кражу 60 млн рублей в огне. Криминальной парочке трюк тоже не удался.

До этого в Краснодарском крае 30-летняя женщина, работающая начальником почтового отделения в Абинске и отвечающая за сохранность материальных ценностей, во время исполнения своих служебных обязанностей присвоила 350 тысяч рублей. Подозреваемая перевела эти средства на свою карту и использовала их для личных нужд.