Начальница почты под Новосибирском украла 2,9 млн рублей: скрыть преступление не помог даже изощренный способ

Начальница почты под Новосибирском подожгла отделение, чтобы скрыть кражу денег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

42-летняя начальница почты в Новосибирской области подожгла отделение, а чтобы скрыть кражу 2,9 млн рублей. Накануне суд вынес преступнице приговор - 4,5 колонии общего режима. Однако под стражу экс-начальницу помещать не стали, сообщает региональная прокуратура.

Отметим, инцидент произошел еще в 2024 году. Чтобы скрыть факт присвоения крупной суммы, женщина сожгла часть купюр и инсценировала короткое замыкание в служебном кабинете. С помощью экспертизы в отношении обгоревших денег купюры на сумму 629 тысяч рублей признали платежеспособными. Эта сумма была возмещена потерпевшей стороне.

По приговору суда экс-начальница получила 4,5 колонии общего режима, которые она будет отбывать до достижения ее ребенком 14 лет. Также осужденной предстоит возместить «Почте России» оставшиеся 2,2 млн рублей.

Кстати, свою вину женщина в суде не признала.

В январе этого года подобный случай произошел в Воронежской области. Там начальница почты и ее брат пытались скрыть кражу 60 млн рублей в огне. Криминальной парочке трюк тоже не удался.

До этого в Краснодарском крае 30-летняя женщина, работающая начальником почтового отделения в Абинске и отвечающая за сохранность материальных ценностей, во время исполнения своих служебных обязанностей присвоила 350 тысяч рублей. Подозреваемая перевела эти средства на свою карту и использовала их для личных нужд.