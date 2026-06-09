Военкор Анна Прокофьева посмертно получила ТЭФИ, награду забрала её мама

Военкор Анна Прокофьева посмертно получила ТЭФИ Фото: СОЦСЕТИ.

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в марте 2025 года в зоне специальной военной операции, посмертно получила Национальную телевизионную премию «ТЭФИ-2026» в номинации «Информационный сюжет». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Церемония награждения премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Информационное и общественно-политическое вещание» состоялась в понедельник в Москве в Технопарке НТВ. Победителем в категории «Информационный сюжет» стала работа Прокофьевой «Курская область. Работа операторов дронов» от Первого канала.

После объявления результатов на сцену пригласили мать военкора Ольгу Прокофьеву и ее сестру Анастасию. Именно они забрали приз, а также выразили благодарность за то, что труд Анны помнят и ценят.

Напомним, Прокофьева погибла 26 марта 2025 года при подрыве автомобиля в Курской области, когда отправлялась с военными на очередное задание. Отмечается, что военкор скончалась на месте от полученных ранений.

Ранее KP.RU рассказал о судьбе Прокофьевой. Оказалось, что Анна перед тем, как стать военным журналистом, собиралась добровольцем в зону СВО, она мечтала стать оператором дронов.