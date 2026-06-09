ФСБ предотвратила теракт в колонии Ульяновской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии Ульяновской области, готовившийся осужденным сторонником террористической организации во время Курбан-байрама. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно со ФСИН России предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области», — говорится в пресс-службе ведомства.

Осужденный 1985 года рождения в исправительном учреждении планировал убить сотрудников колонии в мусульманский праздник. ФСБ и ФСИН предотвратили теракт, пострадавших и ущерба нет.

Ранее KP.RU сообщил, что несколькими месяцами ранее готовился теракт в колонии Краснодарского края. Отмечается, что мигрант готовил в исправительном учреждении настоящую резню. Также фигурант дела планировал осуществить поджог.