CNN: Трамп уже 37 раз говорил, что сделка с Ираном вот-вот состоится

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Прошло более двух месяцев со времени, когда президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня с Ираном и сообщил о близости соглашения. С того момента он 37 раз заявил, что сделка с Ираном вот-вот состоится. Такую аналитику привел телеканал CNN.

Отмечается, что чаще всего лидер Белого дома обещал разрешение конфликта на Ближнем Востоке у себя в социальных сетях. Но потом все время говорил о сложностях и невозможности подписать документы из-за тех или иных причин.

«До заключения перемирия он делал это минимум 37 раз: в соцсетях, на публичных выступлениях и в телефонных разговорах с журналистами, заявляя о близости сделки или об отчаянном стремлении Ирана к ней», — говорится в сообщении иностранного издания.

Напомним, Иран настаивает на заключении стабильного мира в регионе. Также Тегеран хочет продолжать работать с мирным атомом, а для США эти условия являются неприемлемыми.