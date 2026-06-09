Производитель Jeep отзывает более миллиона автомобилей: в машинах найдена опасная уязвимость

Reuters: Stellantis отзывает более 1,3 млн автомобилей Jeep из-за риска возгорания. Фото: Ron Adar/GLOBAL LOOK PRESS

Автоконцерн Stellantis объявил об отзыве более 1,3 млн автомобилей марки Jeep по всему миру. Причина заключается в найденной уязвимости, которая несет риск возгорания. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты отмечают, что речь идет о внедорожниках Jeep Wrangler и пикапах Jeep Gladiator. В этих марках выявлена возможная неисправность электрического соединения в проводке электрогидравлического усилителя рулевого управления. В редких случаях она может привести к перегреву и возгоранию.

Пока машины находятся в эксплуатации у владельцев, автопроизводитель советует не парковать внедорожники у зданий и других автомобилей. В США под отзыв попали почти 1,08 млн машин, в Канаде - 106 тысяч и еще около 125 тысяч автомобилей - в Мексике.

На днях американская компания Tesla объявила об отзыве 218,8 тысячи автомобилей сразу четырех моделей. Причиной стала задержка вывода изображения с камеры заднего вида, что может повысить риск дорожно-транспортных происшествий.