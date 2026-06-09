В Новосибирске женщина родила ребенка во дворе между домами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске женщина родила ребенка прямо на улице. Как пишет «КП-Новосибирск», инцидент произошел 7 июня во дворе между домами на Вертковской улице. Около 10:30 жильцы ближайших домов услышали громкие крики о помощи.

Очевидица рассказала в группе в соцсетях, что проснулась от криков «Помогите!». Сначала она не поняла, что происходит, но вскоре отчетливо услышала плач новорожденного.

Местные жители вызвали скорую. Прибывшие медики оказали роженице и младенцу необходимую помощь, после чего доставили их в больницу. РИА Новости подтвердили факт, но подробности о состоянии здоровья пациентов не раскрыли, сославшись на врачебную тайну.

Как писал KP.RU, ранее жительница Новосибирской области на седьмом месяце беременности узнала, что ждет ребенка. Оказалось, что плод развивался в брюшной полости россиянки, между петлями кишечника.