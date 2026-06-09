В Подмосковье подорвали BMW с водителем внутри: СКР сделал заявление

В подмосковной Балашихе был подорван автомобиль, водитель погиб Фото: Ольга ЮШКОВА.

В подмосковной Балашихе с помощью взрывного устройства был подорван автомобиль, водитель погиб. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР.

Отмечается, что ЧП произошло 9 июня 2026 года, около 5 часов 30 минут. Во время движения автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов произошел подрыв взрывного устройства.

От множественных ранений водитель скончался на месте происшествия. Следственные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся и назначаются все необходимые экспертизы.

Год назад в Балашихе в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Взвыв в машине произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.

Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль. Место действия - парковка у многоэтажки на Синявинской улице (Молжаниновский район). Происшествие случилось, когда владелец серого внедорожника сел в машину.