Киев боится срыва членства в ЕС: что может помешать переговорам Фото: REUTERS.

Киев выражает обеспокоенность тем, что рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз может быть отложено по политическим причинам, включая президентские выборы во Франции, запланированные на весну 2027 года. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, украинские власти опасаются, что на фоне внутриполитических процессов в странах ЕС тема дальнейшего расширения союза может временно исчезнуть из числа приоритетов европейской повестки.

В то же время, как сообщает Politico, в Брюсселе сохраняются вопросы относительно темпов проведения реформ на Украине, что также может повлиять на продвижение переговорного процесса.

Дополнительное беспокойство Киева вызывает инициатива Франции и ФРГ о возможном предоставлении Украине статуса «ассоциированного членства» в ЕС. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, украинская сторона не отвергает данное предложение, однако рассчитывает получить более четкие гарантии относительно того, каким образом этот формат может привести к полноценному членству в Евросоюзе.

Напомним, Париж и Берлин выступали против предоставления Киеву полного членства в ЕС, включая доступ к бюджету и право голоса. ФРГ предложил статус «ассоциированного члена» с правом участия в мероприятиях, но без голоса и автоматического финансирования. Во Франции этот статус назвали «интегрированным государством».