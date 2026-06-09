Китай с начала года сократил импорт газа почти на 5%. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Китай в первые пять месяцев 2026 года сократил закупки природного газа за рубежом почти на 5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

В период с января по май текущего года показатель импорта сократился на 4,9% — до 46,6 миллиона тонн. В денежном выражении импорт газа снизился еще заметнее — на 10,1%, до 20,03 миллиарда долларов. Только за май Китай ввез 10,11 миллиона тонн «голубого топлива» на сумму 4,83 миллиарда долларов.

Как писал KP.RU, ранее заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что развитие двусторонних отношений между Россией и Китаем повышает благосостояние обеих стран и их народов. По его словам, углубление связей и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям реально способствует развитию каждой из сторон.