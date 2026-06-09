В Германии резко выросло число украинских беженцев призывного возраста Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала прошлого года в Германии значительно увеличилось число украинцев, способных к военной службе, что следует из данных Федерального управления по миграции и беженцам (Bamf). Это связано с ослаблением запрета на выезд с августа 2025 года, когда призывникам 18-22 лет разрешили покидать Украину, тогда как ранее это было возможно только в исключительных случаях.

Отмечается, что на 30 мая в Германии оставалось 1 348 258 украинских беженцев, включая 355 745 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. К 8 марта 2025 года их число сократилось до 1 253 569, из которых 297 660 были мужчинами того же возраста.

Среди почти 100 000 прибывших из Украины за последние 16 месяцев около 60% составляли мужчины призывного возраста, что контрастирует с начальным периодом конфликта, когда преобладали женщины с детьми (40%). Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт на неформальной встрече министров внутренних дел ЕС на прошлой неделе призвал прекратить предоставлять трудоспособным украинцам полную защиту в соответствии с Директивой о массовом притоке.

Ранее KP.RU сообщил, что Европа давно испытывает проблемы из-за огромного потока украинских беженцев. Теперь отношение к ним поменялось. Сейчас страны ЕС стали сокращать финансовую поддержку сбежавшим украинцам и даже за небольшое правонарушение депортируют их на родину.