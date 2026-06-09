Видео с признанием планировавшего теракт в ульяновской колонии показала ФСБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Задержанный в Ульяновской области сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации планировал нападение на сотрудников исправительного учреждения с целью их захвата и убийства. Об этом стало известно из видеозаписи допроса, распространенной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее ФСБ совместно со ФСИН сообщили о предотвращении теракта в одной из региональных колоний. Злоумышленник готовил атаку в канун мусульманского праздника Курбан-байрам.

Заключенный из колонии в Ульяновской области признался в подготовке теракта ФСБ опубликовала кадры допроса заключённого, который готовил теракт в одной из колоний Ульяновской области

«Я планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководство и инспекторов с целью их захвата и последующего убийства», — сообщил заключенный на видео.

На кадрах допроса мужчина также выразил сожаление о содеянном, отметив, что его действия могли бы нанести «непоправимый ущерб». Заключенный уже обратился к единоверцам с призывом не следовать его примеру.

Напомним, готовившего теракт осужденного изолировали от других заключенных и перевели для содержания в другое учреждение. Расследование продолжается.