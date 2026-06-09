Мурашко сообщил о запуске тестовой доставки лекарств при помощи дронов Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В шести российских регионах начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.

По словам главы Минздрава, дроны пока перевозят медикаменты только между больницами и поликлиниками. Это экспериментальный режим, который запущен в шести субъектах РФ.

Ранее медицинские организации уже получили разрешение использовать беспилотники для перевозки лекарств и биоматериалов в случае необходимости.

Также Михаил Мурашко подчеркнул, что здоровье людей является наивысшей ценностью для государства. По его словам, укрепление здоровья входит в национальные цели властей России.

Глава Минздрава обратил внимание на два главных тренда последнего времени. Это рост числа высокотехнологичных операций и увеличение доли пожилого населения.