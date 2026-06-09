Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье9 июня 2026 7:25

Мурашко сообщил о запуске тестовой доставки лекарств при помощи дронов

Лекарства начали доставлять дронами между больницами и поликлиниками
Семен ЗИМИН
Мурашко сообщил о запуске тестовой доставки лекарств при помощи дронов Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мурашко сообщил о запуске тестовой доставки лекарств при помощи дронов Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В шести российских регионах начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.

По словам главы Минздрава, дроны пока перевозят медикаменты только между больницами и поликлиниками. Это экспериментальный режим, который запущен в шести субъектах РФ.

Ранее медицинские организации уже получили разрешение использовать беспилотники для перевозки лекарств и биоматериалов в случае необходимости.

Также Михаил Мурашко подчеркнул, что здоровье людей является наивысшей ценностью для государства. По его словам, укрепление здоровья входит в национальные цели властей России.

Глава Минздрава обратил внимание на два главных тренда последнего времени. Это рост числа высокотехнологичных операций и увеличение доли пожилого населения.