Товарооборот России и Китая за пять месяцев вырос почти на четверть Фото: REUTERS.

Объем торговли между Россией и Китаем в январе–мае 2026 года увеличился на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 109,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию за первые пять месяцев года вырос на 26,4%, составив 49,17 млрд долларов. Импорт российских товаров в Китай увеличился на 20,2% и достиг 60,35 млрд долларов. По итогам мая товарооборот между двумя странами составил 23,72 млрд долларов, сохранившись на уровне апреля.

Основу российского экспорта в Китай традиционно составляют нефть, природный газ и уголь. Также в КНР поставляются медь и медная руда, древесина, различные виды топлива и морепродукты. В свою очередь Китай экспортирует в РФ широкий спектр товаров, включая автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное оборудование, а также потребительскую продукцию.

Несмотря на уверенный рост торговли в текущем году, в 2025 году двусторонний товарооборот сократился на 6,9% и составил 228,1 млрд долларов. Однако, годом ранее был установлен рекорд. Объем взаимной торговли России и Китая впервые превысил 244 млрд долларов.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung писало, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай подтвердил окончательный разворот Москвы в сторону стратегического партнерства с Пекином и отказ от Европы.