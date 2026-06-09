Глобальные расходы на ядерное оружие выросли до рекордных 119 млрд долларов Фото: REUTERS.

Согласно данным Международной организации по отмене ядерного оружия за 2025 год, девять государств, обладающих ядерными арсеналами, выделили на их разработку и поддержание колоссальные 119 миллиардов долларов. Об этом сообщает портал RMF24.

Так, в лидерах США - они в прошлом году потратили на эти цели 69,2 миллиарда долларов. Это на 22 процента больше, чем годом ранее, и больше, чем во всех других странах вместе взятых.

На втором месте по расходам оказался Китай, который выделил на ядерное оружие 13,5 миллиарда долларов, что на семь процентов больше, чем в 2024 году. Удивительно, отмечает издание, но Британия опередила Россию, увеличив свои расходы на 17 процентов до 12,6 миллиарда долларов. Россия также увеличила расходы на ядерное вооружение на 6 процентов, достигнув $ 9,5 млрд.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 10 лет Штаты потратят почти один триллион долларов на эксплуатацию, обслуживание и модернизацию ядерного оружия, пишет Axios. А это намного больше, чем тратится на федеральные агентства в год.