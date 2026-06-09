Четыре человека погибли при пожаре у Финляндского вокзала в Петербурге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После разбора завалов на месте крупного пожара в Калининском районе Петербурга спасатели обнаружили тела четырех погибших. Двое из них лежали под рухнувшим забором, а еще двоих нашли внутри сгоревшего ангара, где непосредственно велись рабочие процессы. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать воспламенение паров ацетона. Уточняется, что в организации занимались производством химической продукции, а именно растворителей и реактивов. В результате инцидента еще двое пострадавших были госпитализированы в больницу.

Пожар в ангаре в Калининском районе Видео: ГУ МЧС России по СПб

Напомним, что пожар на Минеральной улице, расположенной неподалеку от Финляндского вокзала, вспыхнул вечером 8 июня. Сигнал спасателям поступил на пульт дежурного в 17:44. Пламя моментально охватило ангар площадью 400 квадратных метров, а густой столб черного дыма было видно из разных уголков города.

Открытое горение удалось сбить только в 22:51, однако полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли лишь к трем часам ночи. Борьба с огнем растянулась почти на девять часов. Для тушения пожара привлекались 64 спасателя и 15 единиц специализированной техники.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Статья связана с нарушением правил безопасности при проведении строительных или иных работ.