Сумку из кожи тираннозавра выставят на аукцион в Париже

Останки тираннозавра в экспозиции Музея естественной истории Карнеги Фото: ru.wikipedia.org.

В четверг, 11 июня, на торги в парижском аукционном доме Drouot будет выставлена сумка, изготовленная из кожи тираннозавра. Проект стал результатом сотрудничества ученых и биотехнологических компаний, которые использовали современные методы искусственного интеллекта для восстановления древних молекулярных структур. Об этом пишет BFM.

Исследователи смогли воссоздать фрагменты коллагена, сохранившиеся в окаменелостях древнего хищника, и собрать молекулярную «головоломку», поврежденную за десятки миллионов лет. Полученные данные легли в основу создания синтетической кожи, выращенной в лабораторных условиях.

Как писал сайт KP.RU, разработчики отмечали, что технология не предполагает использование животных и направлена на создание экологичной альтернативы традиционной коже. Для производства материала ученые использовали белок тираннозавра, жившего более 80 млн лет назад. Его следы были обнаружены в ископаемых останках.

Проект реализован в рамках совместной инициативы креативного агентства VML, стартапа The Organoid Company и биотехнологической компании Lab-Grown Leather Ltd. Партнеры заявляют, что их цель — создать премиальный материал, который сочетает высокое качество, экологичность и отсутствие вреда для животных.

Первая сумка из так называемой T-Rex Leather была продана в начале апреля этого года. После успешного дебюта создатели объявили о планах расширить линейку продукции. В будущем под брендом могут появиться куртки, обувь, кошельки и другие аксессуары, изготовленные из инновационного материала на основе древних белков динозавров.