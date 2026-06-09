Стало известно, сколько украинцев работает в мошеннических колл-центрах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Около 100 тысяч украинцев работают в мошеннических колл-центрах. Об этом сообщил директор департамента МИД РФ Петр Ильичев.

«Количество задействованных (в работе колл-центров — прим. ред.) украинских граждан оценивается примерно в 100 тысяч человек», — заявил чиновник на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.

Напомним, звонящие из мошеннических колл-центров каждый раз придумывают новые лазейки обмана россиян. Отмечается, что недавно был раскрыт очередной сценарий аферистов. Жертве поступало СМС-сообщение о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах». Далее следует текст с просьбой немедленно перезвонить по указанному номеру. Если жертва будет следовать указанным шагам, то на том конце провода ее уже ждет «сотрудник службы безопасности Госуслуг». Он начнет аферу уже по отработанному сценарию.