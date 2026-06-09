На Сахалине медведь напал на мужчину Фото: Татьяна АРОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Сахалине медведь напал на мужчину. Пострадавший госпитализирован с рваными ранами головы. Об сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Сахалинской области, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, мужчину оперативно доставили в Долинскую центральную районную больницу. Пострадавшему провели комплекс диагностических мероприятий. Медики выявили рваные раны головы и назначили лечение.

На данный момент мужчина находится в сознании. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. В соцсетях сообщается, что хищник атаковал мужчину во время рыбалки.

Напомним, на прошлой неделе медведь напал на мужчину прямо во дворе дома. В селе Тополево под Хабаровском хищник больше часа разгуливал по улицам и пугал местных жителей. В какой-то момент он заметил мужчину и бросился за ним. Житель не растерялся, отпугнул зверя криком и успел забраться на балку.