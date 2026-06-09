В ОДКБ отметили деградацию международной безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Замгенсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что обстановка в области международной безопасности быстро ухудшается. По его словам, отдельные государства прибегают к терроризму для достижения своих политических и экономических целей, и это беспрецедентная для глобальной безопасности деградация.

«Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует. Утрата основополагающих механизмов сдерживания способствует конфронтации и наращиванию конфликтного потенциала во всех регионах мира. Нарастает практика силового решения различных проблем», - заявил Семериков на XIX совещании руководителей антитеррористических структур СНГ.

Заместитель генерального секретаря ОДКБ подчеркнул, что в современных реалиях терроризм и экстремизм утратили свою роль исключительно маргинальных инструментов и стали средствами политической борьбы, с которыми необходимо активно бороться.

Ранее KP.RU сообщил, что Совбез РФ отметил, что страны Запада напрямую снабжают террористов оружием и разведданными.