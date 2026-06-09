Умер Магомед Хочуев, 102-летний ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев. Фото: Администрация Чегемского района

Умер Магомед Хочуев, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы. Ему было 102 года. Об этом во вторник, 9 июня, сообщила администрация Чегемского района.

Хочуева призвали в Красную армию в июне 1942 года. Он воевал на Орловско-Курской дуге, командовал отделением, был ранен. После выздоровления его направили на Карельский фронт, где он командовал саперным отделением. Боевой путь завершил в Северной Норвегии, День Победы встретил в Москве.

Ветеран награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд». После войны работал начальником отдела в «Сельхозхимии» Чегемского района.

7 мая на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Пскова Сергей Иванов. Он был призван в Красную Армию в 1944 году, участвовал в боях за Штеттин и Данциг.