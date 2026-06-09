Пожилые супруги убили сына из-за аморального поведения Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дзержинском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело в отношении пожилых супругов, подозреваемых в убийстве собственного сына. По данным следствия, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 7 июня, в одном из частных домов города.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, 69-летняя женщина и 79-летний мужчина на почве длительных неприязненных отношений задушили своего 45-летнего сына. По версии правоохранительных органов, конфликт между родственниками был связан с аморальным поведением мужчины.

Подозреваемых задержали сотрудники Росгвардии. Пожилым супругам предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Дзержинского района Новосибирска.

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