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НовостиПроисшествия9 июня 2026 9:00

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ на жилой дом погибла женщина

В селе Малиновка Белгородской области после атаки дрона ВСУ погибла женщина
Анастасия СУТОРМИНА
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ на жилой дом погибла женщина

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ на жилой дом погибла женщина

Фото: REUTERS.

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область утром 9 июня погибла мирная жительница. Ее личность установлена. Об этом в своем канале на платформе Max сообщает оперативный штаб региона.

Отмечается, что трагедия произошла в поселке Малиновка. От удара FPV-дрона огнем была уничтожена квартира в многоквартирном доме.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Скадовск. В результате вражеского удара погиб мирный житель.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что с начала 2026 года киевский режим усилил атаки на обычных россиян, за последнюю неделю от ВСУ погибли 43 мирных жителя.