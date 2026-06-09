В Белгородской области при атаке дронов ВСУ на жилой дом погибла женщина Фото: REUTERS.

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область утром 9 июня погибла мирная жительница. Ее личность установлена. Об этом в своем канале на платформе Max сообщает оперативный штаб региона.

Отмечается, что трагедия произошла в поселке Малиновка. От удара FPV-дрона огнем была уничтожена квартира в многоквартирном доме.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Скадовск. В результате вражеского удара погиб мирный житель.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что с начала 2026 года киевский режим усилил атаки на обычных россиян, за последнюю неделю от ВСУ погибли 43 мирных жителя.