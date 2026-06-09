Алексей Пушков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сенатор Алексей Пушков заявил, что возможные санкции Евросоюза против Китая лишь осложнят жизнь самим европейцам. По его мнению, Брюссель пытается шантажировать Пекин торговой войной, чтобы добиться уступок, но это только ухудшит отношения с мировыми центрами экономической силы.

«Санкции против Китая стали бы актом торговой войны. ЕС пытается запугать Пекин такой торговой войной, чтобы тот пошел на нужные Евросоюзу уступки. Но приведет это лишь к тому, что Европа еще больше осложнит себе отношения с центрами экономической мощи, а значит — и свое будущее», — написал политик в Telegram-канале.

Пушков считает, что у нынешних лидеров ЕС наблюдается «головокружение от успехов» их предшественников, таких как де Голль и Брандт. Наследие этих политиков, по словам сенатора, постепенно разрушается из-за потока мигрантов и траты средств на Украину.

Он подчеркнул, что резервы прочности Европы и её потенциал конфликтности с ведущими державами далеко не бесконечны. Вводить санкции против главных торговых партнёров — значит рубить сук, на котором сидишь, заключил Пушков.

Ещё в апреле Китай призвал Евросоюз исключить компании КНР из списка антироссийских санкций. В Поднебесной выразили недовольство политикой Брюсселя.