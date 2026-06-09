Володин: 74% россиян хотели бы полного запрета продажи вейпов в стране

Володин: 70% россиян хотели бы полного запрета продажи вейпов в стране Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что 74% россиян выступают за полный запрет на продажу вейпов. На заседании Госдумы депутаты рассмотрят поправки, которые дадут регионам возможность запрещать розничную торговлю вейпами, жидкостями для них и другими электронными системами доставки никотина.

Володин отметил, что депутаты приближаются к ключевому решению: регионы получат право устанавливать запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и аналогичных устройств на своей территории.

По его словам, эта инициатива разработана с учетом мнений регионов, граждан, медицинских и педагогических специалистов, а также экспертов. Вячеслав Володин подчеркнул, что главной целью является охрана здоровья людей, особенно молодежи.

Ранее KP.RU сообщил, что Союз потребителей поддержал полный федеральный запрет на продажу вейпов в России.