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НовостиПолитика9 июня 2026 8:57

Володин: 74% россиян хотели бы полного запрета продажи вейпов в стране

Володин заявил, что запрет вейпов поддерживается большинством граждан РФ
Сергей КУДРИН
Володин: 70% россиян хотели бы полного запрета продажи вейпов в стране

Володин: 70% россиян хотели бы полного запрета продажи вейпов в стране

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что 74% россиян выступают за полный запрет на продажу вейпов. На заседании Госдумы депутаты рассмотрят поправки, которые дадут регионам возможность запрещать розничную торговлю вейпами, жидкостями для них и другими электронными системами доставки никотина.

Володин отметил, что депутаты приближаются к ключевому решению: регионы получат право устанавливать запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и аналогичных устройств на своей территории.

По его словам, эта инициатива разработана с учетом мнений регионов, граждан, медицинских и педагогических специалистов, а также экспертов. Вячеслав Володин подчеркнул, что главной целью является охрана здоровья людей, особенно молодежи.

Ранее KP.RU сообщил, что Союз потребителей поддержал полный федеральный запрет на продажу вейпов в России.