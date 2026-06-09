Александр Бортников. Фото: kremlin.ru.

Обстановка в Северо-Западном федеральном округе требует пересмотра подходов к обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Такое заявление сделал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

«Складывающаяся обстановка требует внесения существенных коррективов в организацию работы по обеспечению антитеррористической защищённости объектов», — сказал он на заседании НАК, в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования профилактики террористических угроз на территории СЗФО в условиях проведения спецоперации.

По словам Бортникова, необходимо выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты. Кроме того, глава НАК отметил важность активизации профилактической работы по предупреждению терроризма, прежде всего среди молодежи.

Ранее Бортников сообщил, что различные теракты и диверсии в России осуществляются под патронажем спецслужб Великобритании. Он также отметил, что Лондон способствует антироссийской политике в Европе.