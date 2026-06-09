В Конго растет число зараженных лихорадкой Эбола: ВОЗ озвучила последние данные

ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго Фото: REUTERS.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о 550 случаях заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго. Количество умерших от опасной болезни составляет 101 человек. Об этом сообщил директор управления по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения ВОЗ Абдирахман Махамуд.

«По состоянию на 8 июня в ДРК зарегистрировано 550 подтвержденных случаев заболевания, 101 летальный исход и 19 случаев выздоровления», - отметил он.

Ранее аналогичные данные обнародовал Минздрав Конго. В ведомстве отметили, что в страну уже прибывают специалисты для оказания помощи в противодействии лихорадке. В том числе, в стране находится китайская делегация.

К охране центров лечения Эболы привлекают также миротворцев ООН. Меры приняты на фоне недоверия местного населения к мерам по борьбе с заболеванием. Особое внимание уделяют провинции Итури.