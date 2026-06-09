Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X назвал участие украинских пилотов в военном параде 14 июля в Париже по случаю Дня взятия Бастилии позором.

Он возмутился тем, что два истребителя Mirage 2000 с украинскими и французскими пилотами будут сопровождать элитную пилотажную группу. По словам Филиппо, задействование на параде армии Владимира Зеленского, которая, напомнил он, недавно "прославляла нацистов", является "позором".

Ранее Филиппо предупреждал, что конфликт с Россией обернется катастрофой для Евросоюза. Политик раскритиковал милитаристские планы европейских лидеров, задавшись вопросом, действительно ли цель ЕС — война с Россией. При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.