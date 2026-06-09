Российские системы ПВО за сутки сбили 551 БПЛА ВСУ

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ПВО РФ за сутки сбили девять управляемых авиабомб, два снаряда HIMARS и 551 беспилотник ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России во время ежедневной сводки.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Напомним, киевский режим все чаще старается атаковать гражданскую инфраструктуру в разных регионах РФ. Зачастую ВСУ это делают, чтобы посеять панику среди россиян, а также просто добиться увеличения проблем у жителей российских регионов.

Ранее KP.RU перечислили регионы, которые чаще остальных атаковали ВСУ с помощью дронов. Речь идет о российском приграничье: Белгородской, Курской и Брянской областях.