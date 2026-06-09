Гуцул: Кишинев пытается установить в Гагаузии лояльное себе руководство Фото: REUTERS.

Евгения Гуцул, действующая глава Гагаузии, заявила, что Кишинев стремится обеспечить избрание лояльных главы и парламента автономии. В своем обращении она выразила сожаление по поводу того, что режим Майи Санду уже близок к достижению своей цели.

«Сегодня перед Кишиневом стоит новая задача обеспечить избрание такого Народного собрания и такого башкана, который будет лояльным правящей партии, а не гагаузскому народу. Тех, кто будет беспрекословно выполнять любые политические указания, кто согласится разменять наш особый правовой статус на временные подачки и обещания», - зачитал слова Гуцул ее заместитель Илья Узун.

Глава Гагаузии считает, что Кишинёву необходимо лишь убедить гагаузских депутатов, чтобы они добровольно отказались от независимой Центральной избирательной комиссии региона. Это предполагает передачу избирательных процессов под внешний контроль и фактическое согласие на проведение выборов под руководством ЦИК Республики Молдова и спецслужб.

Ранее KP.RU сообщил, что режим Санду посадил Гуцул в тюрьму на семь лет просто за то, что она поддерживала контакты с российской администрацией.