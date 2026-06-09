Chery прекратила продажи кроссовера Tiggo 8 Pro Max в России Фото: Shutterstock.

Китайский автопроизводитель Chery прекратил продажи кроссовера Tiggo 8 Pro Max на российском рынке. На это обратил внимание портал Auto.ru, который сообщил, что описание модели исчезло с официального российского сайта бренда.

В настоящее время модельный ряд Chery в России включает седан Arrizo 8, а также кроссоверы Tiggo 7L и Tiggo 9. При этом компания пока не делала официальных заявлений о завершении продаж Tiggo 8 Pro Max. Несмотря на исчезновение модели из официальной линейки, отдельные экземпляры автомобиля, вероятно, еще остаются в наличии у дилеров.

Фактически аналогичный кроссовер представлен под родственным брендом TANK. Модель T8 оснащается безальтернативным полным приводом и двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 197 лошадиных сил. Стоимость автомобилей 2026 года выпуска начинается от 3,63 млн рублей. Причины исключения Tiggo 8 Pro Max из российской линейки Chery на данный момент не раскрываются.

Ранее с продажи в РФ сняли кроссовер Chery Tiggo 4. Сайт KP.RU разбирался, действительно ли китайский автогигант, работающий в нашей стране два десятилетия, сворачивает бизнес, и какие перспективы ждут владельцев машин марки.